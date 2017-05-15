Ферстаппен намерен уважать контракт с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что пилоту необходимо иметь терпение, чтобы дождаться подходящей возможности побороться за титул чемпиона мира.

«Нужно уметь ждать. Необходима удача, чтобы оказаться в правильной команде в подходящий момент, это немного напоминает азартную игру. Я всё ещё очень молод, у меня нет цели стать самым молодым чемпионом мира. Конечно, это было бы хорошим бонусом, но для меня важно выжать максимум из своей карьеры. Если я буду стараться и у меня будет хорошая карьера, но этого в конце концов окажется недостаточно для титула, это будет нормально», — цитирует Ферстаппена Bild am Sonntag.

Когда его спросили о том, может ли его нетерпение в один прекрасный день вынудить его уйти из «Ред Булл», голландец ответил: «Для этого ещё рано. Я делаю всё от меня зависящее, и когда срок действия контракта подойдёт к концу, мы увидим, что произойдёт дальше. Вы многое можете говорить, когда подписали контракт, но не многое можете сделать. На данный момент моё внимание не сфокусировано на этом».