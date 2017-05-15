Баттон не исключает возможность полноценного возвращения в Ф-1

Британский гонщик Дженсон Баттон не стал исключать возможность полноценного возвращения в Формулу-1. На Гран-при Монако Баттон будет подменять в «Макларене» Фернандо Алонсо, который пропустит этап ради участия в гонке «Индианаполис 500». По словам Баттона, его контракт с «Маклареном» действует до конца 2018 года, поэтому команда может рассчитывать на него.

«Я не могу этого исключить. У меня есть контракт с командой на следующий год, поэтому я бы определённо ничего не исключал.

Я расцениваю Гран-при Монако как разовое возвращение в этом году. Очевидно, если меня опять попросят в другой момент года, то я буду готов заполнить это место. Но я не стану выпрашивать место пилота.

Для меня не является шоком, что меня бросают на эту гонку, я не думаю, что делаю то, чего не хочу делать. Я в полном восторге, иначе не стал бы этого делать. У меня была возможность сказать «нет», потому что никто не может заставить кого-то пилотировать болид, в котором тот не хочет быть», — приводит слова Баттона Press Association Sport.