Ховард — лучший на четвёртой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 11-й

В Индианаполисе состоялась четвёртая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Джей Ховард. Второй результат продемонстрировал Райан Хантер-Рэй, а третьим стал Марко Андретти.
Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо показал четвёртое время, а российский гонщик Михаил Алёшин стал 11-м.
IndyCar. «Индианаполис 500». 18 мая. Четвёртая тренировка
1. Джей Ховард — 00:39.6924
2. Райан Хантер-Рэй +0.1613
3. Марко Андретти +0.1819
4. Фернандо Алонсо +0.1978
5. Джозеф Ньюгарден +0.2269
6. Сейдж Карам +0.2747
7. Чарли Кимболл +0.2826
8. Сервиа Ориоль +0.3366
9. Такума Сато +0.3484
10. Себастьен Бурде +0.3566
11. Михаил Алёшин +0.3769
…
14. Хуан Пабло Монтойя + 0.4018.