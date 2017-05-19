Ховард — лучший на четвёртой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 11-й

В Индианаполисе состоялась четвёртая свободная практика перед гонкой «Инди 500», по итогам которой лучшее время на круге показал Джей Ховард. Второй результат продемонстрировал Райан Хантер-Рэй, а третьим стал Марко Андретти.

Пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо показал четвёртое время, а российский гонщик Михаил Алёшин стал 11-м.

IndyCar. «Индианаполис 500». 18 мая. Четвёртая тренировка

1. Джей Ховард — 00:39.6924

2. Райан Хантер-Рэй +0.1613

3. Марко Андретти +0.1819

4. Фернандо Алонсо +0.1978

5. Джозеф Ньюгарден +0.2269

6. Сейдж Карам +0.2747

7. Чарли Кимболл +0.2826

8. Сервиа Ориоль +0.3366

9. Такума Сато +0.3484

10. Себастьен Бурде +0.3566

11. Михаил Алёшин +0.3769

…

14. Хуан Пабло Монтойя + 0.4018.