Ки: «Торо Россо» ещё нужно поработать, чтобы выжать из новинок всё

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки рассказал, что пока команда не полностью реализовала потенциал обновлений машины, подготовленных к Гран-при Испании. В Барселоне Карлос Сайнс финишировал седьмым, а Даниил Квят — девятым.

«Это был непростой уик-энд. В машине было много изменений, и нам нужно ещё поработать над тем, чтобы прийти к верному балансу. Есть несколько вещей, которые нужно доработать, чтобы они работали, как надо. Пока они работают не так, как мы думали. Нужно ещё потрудиться, чтобы выжать из этого пакета обновлений больше.

Мы потратили большую часть пятницы на адаптацию и понимание, как нам нужно настраивать машину. В субботу мы подобрались к цели, но Карлос был доволен намного сильнее, чем Даниил. К гонке уже всё срослось куда ближе к тому, чего мы ожидали. Думаю, мы сделали шаг вперёд, но над машиной ещё нужно серьёзно поработать", — приводит слова Ки Autosport.