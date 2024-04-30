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Стало известно, как Норрис повредил нос во время праздника в Нидерландах

Стало известно, как Норрис повредил нос во время праздника в Нидерландах
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Стало известно, что пилот «Макларена» Ландо Норрис во время празднования Дня короля в Амстердаме порезал нос о разбитое стекло.

«Травма несерьёзная и не помешает Ландо выступить на этапе в Майами», – сообщило издание PlanetF1.

Позже Норрис был замечен на матче Национальной баскетбольной лиги между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» (88:102).

Фото: Соцсети Doug Barnes Jr

24-летний Ландо Норрис на данный момент занимает пятое место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. В его активе 58 очков. Дважды в этом сезоне он попадал на призовой подиум – занял третье место на Гран-при Австралии в Мельбурне и второе на Гран-при Китая в Шанхае.

Команда «Макларен» с 96 очками занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов Формулы-1.

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