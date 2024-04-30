Вольф рассказал о перспективах «Мерседеса» к сезону-2026

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективах немецкой команды к сезону-2026, когда в силу вступит новый регламент Формулы-1.

«Я думаю, у нас очень хорошие перспективы на 2026 год, мы ставим перед собой амбициозные цели в отношении силовой установки, батарей, топлива.

Если нам удастся создать достойное шасси, мы станем настоящим претендентом — но кто знает как будет?

Как убедить в этом пилотов? Честно говоря, я не очень хорошо умею продавать. Всё зависит от фактов. Преувеличивать что-то, чтобы привлечь кого-то или что-то, — неправильный путь. У нас есть траектория развития, мы поставили перед собой амбициозные цели, которые, по нашему мнению, необходимы для того, чтобы выступать на высоком уровне.

Есть определённая степень уверенности в наших возможностях и ресурсах моторного подразделения, и в 2014 году мы справились с этой задачей, но нет никакой гарантии, что мы справимся с ней и в 2026-м», — приводит слова Вольфа PlanetF1.