«Всё сходится». Коронель объяснил, почему Ферстаппен решит уйти из «Ред Булл» в «Мерседес»

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет команду. Кроме того, Коронель предположил, что «Мерседес» может предложить Ферстаппену, помимо контракта, стать амбассадором своего гоночного коллектива.

«Он может стать амбассадором бренда, а это совсем не то же самое, что быть амбассадором производителя напитков. Кроме того, нельзя забывать о будущем. Всё сходится. В 2026-м он будет в «Мерседесе». Я с трудом могу представить, что всё сложиться по-другому», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов. После пяти Гран-при в его активе 110 очков.

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