Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё сходится». Коронель объяснил, почему Ферстаппен решит уйти из «Ред Булл» в «Мерседес»

«Всё сходится». Коронель объяснил, почему Ферстаппен решит уйти из «Ред Булл» в «Мерседес»
Комментарии

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет команду. Кроме того, Коронель предположил, что «Мерседес» может предложить Ферстаппену, помимо контракта, стать амбассадором своего гоночного коллектива.

«Он может стать амбассадором бренда, а это совсем не то же самое, что быть амбассадором производителя напитков. Кроме того, нельзя забывать о будущем. Всё сходится. В 2026-м он будет в «Мерседесе». Я с трудом могу представить, что всё сложиться по-другому», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов. После пяти Гран-при в его активе 110 очков.

Главные новости дня:

Материалы по теме
Том Коронель: Ферстаппену больше не нравится в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android