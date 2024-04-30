F1-Insider: Эдриан Ньюи и «Ред Булл» согласовали условия расторжения контракта

Сегодня, 30 апреля, «Ред Булл» должен объявить об уходе руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Об этом информирует издание F1-Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что стороны договорились о досрочном расторжения контракта, рассчитанного до конца 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюи якобы недоволен положением дел в австрийской команде. Говорилось, что руководитель «Ред булл» Кристиан Хорнер будто бы желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1. Недавно говорилось, что «Феррари» готова предложить Эдриану должность технического директора или суперконсультанта, чтобы дать ему максимальную свободу действий.

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