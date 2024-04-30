Уиндзор сказал, какую команду из «Мерседеса» и «Феррари» выберет Ньюи

Известный автоспортивный журналист Питер Уиндзор поделился мнением о потенциальном уходе из «Ред Булл» руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Ранее в прессе сообщалось, что специалист якобы намерен покинуть гоночный коллектив из Австрии.

«Буду удивлён, если он перейдёт в «Астон Мартин». Хотя, конечно, это всё ещё возможно. Думаю, он будет делать выбор между «Мерседесом» и «Феррари». Ему предложат много денег. Это две большие команды, где большую роль играет политика. Я интуитивно чувствую, что из этих двух он скорее перейдёт в «Феррари». Вероятно, он очень доверяет Фредерику Вассёру», — приводит слова Уиндзора Silver Arrows Net со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

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