Хорнер: буду удивлён, если «Мерседес» поможет «Хонде»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не верит, что «Мерседес» станет помогать «Хонде» решить её проблемы с мотором. Также Хорнер не думает, что «Мерседес» был бы готов помочь «Рено».

«Я не в курсе этих дел и буду очень удивлён, если сотрудничество «Мерседеса» и «Хонды» случится. У «Хонды» есть очень способный человек в лице Марио Иллиена, и я думаю, он сможет решить все проблемы. Что до «Рено» с «Мерседесом», то проблемой для них был бы «Ред Булл», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.