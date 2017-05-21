Грожан: Баттон знает, что делает

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал возвращение Дженсона Баттона в Формулу-1 на Гран-при Монако, где британец заменит Фернандо Алонсо.

«Первое, к чему он должен будет привыкнуть, — это ширина машин, особенно это касается как раз трассы в Монако. Дженсон великий чемпион. Он был чемпионом, и он знает, что делает. Я думаю, он будет достаточно быстр.

Если мы почувствуем недостаток его практики на новой машине, то это будет хорошо, мы используем это во время гонки. Но я уверен, что он будет быстр", — приводит слова Грожана Crash.