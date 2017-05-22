Петерансель: «Шёлковый путь» — это ни в коем случае не подготовка к «Дакару»

Известный раллийный гонщик Стефан Петерансель поделился своими ожиданиями от ралли-рейда «Шёлковый путь», отметив, что воспринимает его не как подготовку к грядущему «Дакару», а как полноценное самостоятельное соревнование.

«Ожидания такие же, как и всегда при старте гонки: я постараюсь выиграть. В прошлом году мой результат был не слишком хорош. Если сейчас у нас появится возможность побороться за победу, то я сделаю ради неё всё возможное.

Ни в коем случае это не тренировка. По ходу сезона есть две важные гонки — «Дакар» и «Шёлковый путь». Так что нынешняя гонка — это не тренировка, это абсолютно самостоятельное соревнование, где важно добиться успеха», — передаёт слова Петеранселя корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.