Алёшин: квалификация прошла достаточно неплохо

Российский гонщик IndyCar Михаил Алёшин подвёл итоги квалификации гонки «500 миль Индианаполиса», в которой показал 13-й результат. Поул-позишн завоевал Скотт Диксон.

«Глядя на результаты всех трёх автомобилей нашей команды, надо признать, что мы заметно ускорились. Мы много трудились, и команда проделала фантастическую работу. Квалификация прошла достаточно неплохо, но главное — это всё-таки гонка. Это то, к чему нам предстоит сейчас активно готовиться», — приводит слова Алёшина пресс-служба SMP Racing.