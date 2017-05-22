Вандорн: мы знали, что будем получать штрафы за мотор

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн готов к тому, что по ходу сезона получит ещё несколько штрафов за перерасход силовых установок. На Гран-при России бельгиец получил первый штраф, когда использовал пятые экземпляры некоторых деталей двигателя. Также он был оштрафован на старте Гран-при Испании.

«К сожалению, так сейчас обстоят дела. Мы ничего не можем изменить. С самого начала сезона это было вопросом времени. Первый штраф мы получили в России, и мы знали, что однажды это произойдёт. Самое важное, что мы привозим новые детали и повышаем свою боеспособность», — приводит слова Вандорна FOX.