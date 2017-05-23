Вандорн: даже с хорошим болидом в Монако можно стать жертвой невезения

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн дал комментарий к предстоящему Гран-при Монако.

«Несмотря на то что результат в гонке Гран-при Испании был разочаровывающим, мы смогли отметить для себя некоторые положительные моменты по ходу уик-энда. Обновления болида, которые мы привезли в Барселону, работали так, как мы и рассчитывали. Нам удавалось собирать полезную информацию с каждым выездом на трассу, что очень хорошо для инженеров и конструкторов, работающих на фабрике, и помогает в нашей программе развития от гонки к гонке.

После Барселоны я вернулся на фабрику, где работал на симуляторе, я чувствую, что готов и воодушевлён предстоящей гонкой в Монако. Это будет моя первая домашняя гонка, недавно она стала для меня ещё одной домашней.

Для меня это будет первая гонка в Монако за рулём болида Ф-1. Трижды я гонялся на этой трассе, выступая в GP2, а также в Мировой серии «Рено», так что я довольно хорошо знаю трек и люблю приезжать туда. Это один из тех треков, на которых даже при наличии быстрого болида вы можете стать жертвой невезения и угодить в трафик. И это может повлиять на результат всего уик-энда. Эта трасса делает гонки для болельщиков захватывающими, на ней может произойти что угодно», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».