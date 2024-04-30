Источник: Эдриан Ньюи отправится в Майами вместе с «Ред Булл»

Портал Sky Sports сообщает, что глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи отправится вместе с командой на Гран-при Майами. На данный момент неизвестно на каких условиях и когда будет освобождён от своего контракта именитый автоконструктор.

Эдриан пытается добиться досрочного расторжения контракта с командой, чтобы иметь право приступить к работе на новом месте с 2025 года.

Текущий контракт Ньюи с «Ред Булл» рассчитан до конца 2025 года. Учитывая пункт о неприсоединении к другим командам, Эдриан не будет доступен для потенциальных работодателей до 2027 года.

Таким образом, британец хочет успеть начать работу на новом месте перед введением нового технического регламента, который вступит в силу начиная с 2026 года.