La Gazzetta dello Sport: Вассёр отправился в Лондон на встречу с Эдрианом Ньюи

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не отправился вместе с командой в Майами, где с 3 по 5 мая состоится одноимённый Гран-при Формулы-1. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport. По сведениям издания, вместо этого Вассёр прибыл в Лондон для встречи с руководителем технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

Сообщается, что Ньюи уже договорился с «Ред Булл» об уходе и официальный анонс может последовать после Гран-при Майами. Также отмечается, что приступить к работе в «Скудерии» Эдриан сможет уже со следующего сезона.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. На втором месте «Феррари» со 151 баллом, топ-3 замыкает «Макларен» (96 очков).

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