Уэббер: мы должны сохранить великолепные машины LMP1

Экс-пилот Формулы-1 и WEC Марк Уэббер заявил, что сохранение класса LMP1 в гонке «24 часа Ле-Мана» крайне важно. Слухи о проблемах в LMP1 появились после ухода Audi в конце 2016 года. В нынешнем сезоне в этом классе выступает всего пять машин.

«Ле-Ман по-прежнему остаётся фантастическим событием. Было бы здорово, если бы в LMP1 было 20 машин, но возможно ли это? У нас всё ещё есть пять красивых машин. Мы должны сохранить эти великолепные машины. Были времена, когда в LMP1 не было конкуренции вообще, в этом сезоне у нас конкурируют две машины, но я надеюсь, что число заводских команд будет расти», — приводит слова австралийца Autosport.