Маркелов: место на втором ряду, надеюсь, даст мне шанс выиграть в Монако

Гонщик команды Формулы-2 Russian Time Артём Маркелов подвёл итоги квалификации в Монако. Россиянин занял в своей квалификационной группе второе место и будет стартовать в основной гонке четвёртым.

«Я был доволен своими быстрыми кругами в конце сессии, потому что в Монако легко допустить ошибку, если ты сразу начинаешь сильно атаковать. На моём быстрейшем круге я установил быстрейший первый сектор и заработал место на втором ряду — оно даст мне шанс побороться и, надеюсь, выиграть в Монако во второй раз!» — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.