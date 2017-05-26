Маркелов: при старте с четвёртого места не придётся делать много обгонов

Гонщик команды Формулы-2 Russian Time Артём Маркелов надеется, что четвёртое место в квалификации поможет ему провести успешную гонку в Монако.

«Я стартую четвёртым, это, в принципе, хороший результат для Монако. Не нужно делать много обгонов. Мне нужно держать свой темп, найти ритм, и, может быть, получится гонка, как в прошлом году. После той гонки я понял, что гонки непредсказуемы и всё может получиться при старте с любого места (в 2016 году Маркелов выиграл гонку после старта с 15-го места. — Прим. «Чемпионата»)», — заявил Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Зое Кильшток.