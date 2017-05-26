Маркелов: в субботу тоже попытаемся забраться на подиум

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал второй результат в основной гонке этапа Формулы-2 в Монако.

«Была очень тяжёлая гонка. Мы рассчитывали сделать такую же стратегию, как и в прошлом году: сделать пит-стоп лишь на последней паре кругов. Но выехал сейфти-кар, и планы изменились. Я всю гонку пытался держать резину в хороших кондициях и никуда не „убраться“, не попасть в аварию, избежав неприятностей. В конце мы хотели поставить лучшее время, но резины уже не было. Я пытался догнать Оливера Роуленда, но как только я начинал приближаться, то он снова уезжал от меня. У нас была одинаковая резина, так что мы ничего не могли бы сделать в конце.

Завтра план такой же: набрать очки и попытаться забраться на подиум. Мы приблизились по очкам к Леклеру. Чемпионат только начался, так что у нас ещё есть шансы выиграть в этом году — как в командном зачёте, так и в личном", — сказал Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Зое Кильшток.