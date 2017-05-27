Риккардо: «Ред Булл» допустил глупую ошибку

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо недоволен итогами квалификации Гран-при Монако, на которой ему удалось показать пятый результат.

«В третьем сегменте мы решили проехать всего один круг. Похоже, на дополнительных кругах в первом и втором сегментах резина начинала сдавать, потому мы приняли такое решение. Кажется, другие тоже взяли на вооружение эту тактику.

Учитывая всё это, нам нужно было проехать чистый и сильный круг, но я попал в трафик. Не знаю, почему я выехал из боксов в такой момент, разве что нам не хватало времени, но, кажется, это было совсем не так. Похоже, мы просто допустили глупую ошибку. По сути, гонка была сегодня, так что радоваться нечему", — приводит слова австралийца Motorsport.