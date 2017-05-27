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Алёшин: никакой ревности к Алонсо у меня нет, есть сочувствие

27 мая 2017, суббота. 23:28. Авто

Российский гонщик Михаил Алёшин рассказал о том, как проходит подготовка к гонке «Инди-500», которая пройдёт в воскресенье, 28 мая. Также Алёшин отметил, что не завидует вниманию, проявляемому к дебютанту IndyCar Фернандо Алонсо.

«Сейчас у меня очень напряжённый график, очень много работы с прессой. Свободного времени очень мало — даже на то, чтобы поесть. Ревность к Алонсо? Никакой ревности у меня нет. Более того, есть сочувствие. Потому что даже я не Фернандо Алонсо, мне очень тяжело приходится последние две недели. Я не представляю себе, как ему приходится тяжело. Понятно, что к нему приковано внимание. Он всё-таки двукратный чемпион мира в «Формуле-1». Мне кажется, он себя здорово показывает», — приводит слова Алёшина «Спорт FM».

Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Михаил Алёшин Фернандо Алонсо IndyCar
Новости. Авто
27 мая 2017, суббота
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