Риккардо: думал, в этом году будет шанс бороться за титул, но он ускользнул

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что перед стартом чемпионата надеялся побороться за титул. Несмотря на то, что его ожидания не оправдались, австралиец дал понять, что не намерен покидать «Ред Булл» после завершения сезона.

«Очевидно, что я хочу бороться за титул чемпиона. И эти планы нельзя рассматривать в долгосрочной перспективе. Я думал, что такой шанс мне представится в этом году, но очевидно, что он ускользает. Так что теперь нам нужно достичь прогресса, который бы стал знаком того, что в следующем году нам будет по силам бороться за первые места. Это моя личная цель.

Что касается моего будущего, то я не знаю, что планируют в «Ред Булл», это словно закрытая книга, но я думаю, что мой переход в другую команду маловероятен», — приводит слова Риккардо F1Today.