Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Хересе, Оруджев — второй

Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди завоевал победу во второй гонке Формулы V8 3.5 в Хересе. Остальные два места на подиуме достались россиянам — Егор Оруджев занял второе место, а его партнёр по команде Матевос Исаакян финишировал третьим.

Ещё один россиянин Константин Терещенко завершил гонку в Хересе на седьмом месте.

Формулы V8 3.5. Херес. Вторая гонка.

1. Пьетро Фиттипальди (Lotus)

2. Егор Оруджев (SMP Racing by AVF) +4,373

3. Матевос Исаакян (SMP Racing by AVF) +7,577

4. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +8,164

5. Рене Биндер (Lotus) +10,587

6. Дамиано Фьораванти (RP Motorsport) +11,171

7. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +28,597

8. Нельсон Мейсон (Teo Martin Motorsport) +29,965

9. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +30,226

10. Ю Канамару (RP Motorsport) +30,489

11. Джузеппе Чиприани (Barone Rampante)

12. Рой Ниссани (RP Motorsport) — не финишировал