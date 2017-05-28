Перес: я не был бы счастлив, если бы не попробовал обойти Квята

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал столкновение с россиянином Даниилом Квятом из «Торо Россо» в гонке Гран-при Монако Формулы-1.

«Вообще, моя гонка была сплошным ночным кошмаром начиная с первого круга. У меня был контакт с кем-то передним крылом, который испортил мне всю гонку. Нам удалось восстановиться, я обошёл Стролла и обошёл Палмера. При этом мне приходилось сильно рисковать. А затем в конце с новыми шинами я понял, что на пару секунд быстрее Квята и Грожана. Я увидел пространство. Попытался обойти его, но оказалось, что места недостаточно. Мы чуть-чуть столкнулись, но это означало конце гонки и для него, и для меня. Но если быть абсолютно честным, когда я оказался на 10-й позиции с новыми шинами, я не был бы счастлив, если бы не попробовал. Так что нужно было попробовать всё», — приводит слова Переса Sky Sports.