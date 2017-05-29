Зак Браун не удивлён отказом мотора «Хонды» у Алонсо в гонке «Инди 500»

Руководитель «Макларена» Зак Браун не скрывает своего разочарования из-за схода Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500», вызванного отказом мотора «Хонда». Следует отметить, что большую часть гонки испанец лидировал.

«Фернандо проехал потрясающе. Машина была великолепна, команда отлично поработала, Фернандо проделал отличную работу, и это просто позор, что он закончил гонку, остановившись на трассе в дыму двигателя, что мы слишком часто видим.

Это ужасно для Фернандо, всех в «Макларене» и в «Андретти». У нас был болезненные, очень болезненные пару сезонов, и мы расценивали это (участие в «Инди 500») как программу, которая даст возможность показать хороший результат. Однако исход нас просто шокировал… Но я не удивлён», — цитирует Брауна ESPN.