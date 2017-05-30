Абитебуль признал, что Палмеру не гарантировано место в «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что будущее Джолиона Палмера находится под вопросом. В последнее время ходят слухи, что британец может потерять место в команде из Энстоуна.

«Нам нужны два пилота, которые в состоянии зарабатывать очки. Мы делаем то, что является правильным для Джолиона, помогая ему преодолеть эту тяжёлую фазу.

Нам всем нужен результат. Нико (Хюлькенберг) показывает, что автомобиль позволяет набирать очки, и Джолион должен вносить свой вклад. Мы оказываем чрезвычайную поддержку, однако мы находимся в суперконкурентной среде, и все чувствуют давление от необходимости показывать результаты», — цитирует Абитебуля GPUpdate.