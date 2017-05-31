Третий этап RDS-2017 пройдёт 10-11 июня в Рязани

10-11 июня 2017 года автоспортивный комплекс Atron International Circuit (Рязанская область, пос. Секиотово) примет третий этап Всероссийских соревнований по дрифту «Российская дрифт-серия», сообщает пресс-служба чемпионата.

В новом сезоне РДС абсолютно звёздный состав участников. Помимо чемпионов серии: Евгения Сатюкова, Евгения Ружейникова и Андрея Песегова, за место на пьедестале конкуренцию им готовы составить двукратный чемпион Украины Алексей Головня, победитель прошедшего этапа в Нижнем Новгороде — сибиряк Георгий «Гоча» Чивчян, а также известные пилоты России: Евгений Лосев, Аркадий Цареградцев, Сергей Кабаргин, Илья Федоров и другие профессиональные дрифтеры страны.

Трасса Atron International Circuit сложная, узкая и очень техничная, уже успела полюбиться как участникам, так и организаторам чемпионата. Для любителей дрифта всех возрастов организаторы подготовят разные площадки: детскую площадку с аниматорами и конкурсы от спонсоров для маленьких поклонников дрифта, фуд-корт для всех желающих, фотосессию с пилотами на параде-открытии, самое быстрое дрифт-такси, а также огромное количество положительных эмоций, красивые грид-гёрлз и самое зрелищное автоспортивное шоу!

Детям дошкольного возраста в сопровождении взрослых — вход бесплатный! Билеты со скидкой 10 % — на сайте vdrifte.ru.