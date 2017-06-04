Росси: силы закончились за восемь кругов до финиша

Пилот «Ямахи» Валентино Росси считает, что не попал на подиум Гран-при Италии из-за плохого самочувствия. Перед этапом итальянец попал в аварию и травмировал живот и грудь. В гонке он финишировал четвёртым.

«Конечно, очень жаль упускать подиум, ведь попадание туда всегда моя цель. Но здесь, в Муджелло, он становится ещё важнее перед домашними фанатами. Честно говоря, думал, что могу завоевать его, ведь был быстр на тренировках. Я знал, что трудно будет проехать 2- 3 круга, потому что страдал сильнее обычного. Проехать четыре-пять кругов на тренировке это одно, но больше кругов подряд — другое дело. За восемь кругов до финиша мои силы закончились, и я начал страдать ещё сильнее. Проблемой было моё физическое состояние», — приводит слова Росси Autiosport.