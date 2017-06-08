Масса: Берни не понимает современные тенденции в свои 85 лет

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса высказал мнение относительно стагнации Формулы-1 под руководством Берни Экклстоуна, отметив не самый прогрессивный подход по управлению гоночной серией.



«Не поймите меня неправильно, я считаю Берни Экклстоуна гением, который поднял Формулу-1 до невероятной высоты. Но мир серьёзно изменился с тех пор. Несмотря на всю его гениальность, он не до конца понимает современные тенденции в свои 85 лет. Сейчас надо двигаться в прогрессивном направлении.

К примеру, в этом сезоне создаются игровые зоны для детей, продаётся больше атрибутики, которая стала значительно разнообразней. Вы видите робота, играющего с детьми, канатные дороги для болельщиков и много других вещей. Вспомните эпизод с аварией Кими, когда «Феррари» позвала плачущего мальчика в свои боксы. Такие вещи делают наш спорт популярнее и интереснее", — передаёт слова Массы корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.