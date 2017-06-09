Перед тестами с «Рено» Кубица похудел на 10 килограммов

Итальянское издание La Gazetta dello Sport раскрыло некоторые подробности первых тестов Роберта Кубицы на болиде Формулы-1 с момента его аварии на ралли в начале 2011 года.

По данным газеты, Кубица фактически начал готовиться к испытаниям ещё год назад — после того, как хорошо выступил на этапе Renault Sport Trophy в Спа. После этого Роберт приступил к активным тренировкам и сбросил порядка 10 кг.

На правой руке Роберта было сделано 18 операций, однако её возможности по-прежнему ограничены. В связи с этим рулевое колесо болида E20 было модифицировано: оба лепестка переключения передач были размещены с левой стороны.

«А что насчёт результатов? Похоже, 32-летний Кубица показал более высокий результат, чем молодой россиянин Сергей Сироткин — официальный тестер, который работал за день до Кубицы. Это показывает, каким пилотом сейчас является Роберт. В принципе способен вновь управлять болидом Ф-1 без проблем, потенциально у него такая же скорость и такой же талант, который он показывал с 2006 по 2010 год в „БМВ“ и „Рено“. Ограничения на движения правой руки — препятствие, которое уроженец Кракова смог компенсировать и преодолеть. Следующая цель, как можно надеяться, — ещё одни тесты или свободная практика на Гран-при. Сенсационное возвращение Кубицы в Ф-1 больше не выглядит невозможной мечтой», — пишет издание.