Алонсо и Чейз Кэри провели встречу в Монреале

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо и босс Формулы-1 Чейз Кэри пообщались во время Гран-при Канады в Монреале. По словам испанца, он хотел поблагодарить Кэри за поддержку во время гонки «500 миль Индианаполиса».

«Я хотел пообщаться с Кэри. Он пожелал мне удачи перед гонкой в Индианаполисе, и я сказал ему, что если мы встретимся в Канаде, то я бы хотел получить возможность пообщаться с ним лично и поблагодарить его. Я высказал ему полную поддержку в его усилиях по улучшению Формулы-1», — приводит слова испанца AS.