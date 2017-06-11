Тянак выиграл Ралли Сардинии, Ожье — пятый

Эстонский пилот Отт Тянак выиграл Ралли Сардинии, добыв таким образом первую в карьере победу на этапах WRC. Вторым в итоговом протоколе стал Яри-Матти Латвала, третьим финишировал Тьерри Нёвилль.
Себастьен Ожье сумел улучшить свой результат на заключительном СУ, завершив Ралли Сардинии на пятом месте.
Ралли Сардинии. Итоговый протокол.
1. Отт Тянак (M-Sport) — 3:25:15,1
2. Яри-Матти Латвала (Toyota) +12,3
3. Тьерри Нёвилль (Hyundai) +1:07,7
4. Эсапекка Лаппи (Toyota) +2:12,9
5. Себастьен Ожье (M-Sport) +3:25,3
6. Юхо Хяннинен (Toyota) +3:38,5
7. Мадс Остберг (M-Sport) +6:31,8
8. Андреас Миккельсен (Citroen) +8:07,8
9. Эрик Камилли (Ford R5) +11:14,9
10. Ян Копецки (Skoda) +11:15,8