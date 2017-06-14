Абитебуль: Кубица провёл тесты, чтобы оценить свои возможности

Глава «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что тесты Роберта Кубицы с командой не связаны с его потенциальным возвращением за руль её болида.

«Он провёл тесты потому, что захотел. Члены семьи Энстоуна очень верны друг другу, и Алан Пермейн, Ник Честер и Боб Белл захотели дать ему такую возможность. Она появилась потому, что у нас были запланированы тесты для Сергея Сироткина.

Роберт оценивает свои возможности. Он хочет делать это на самом высоком уровне. Не обязательно в Формуле-1, он также проводил тесты в GP2, LMP2 и Формуле-3. Думаю, он ищет свои границы, и когда найдёт, сможет решить вопрос с продолжением карьеры", — цитирует Абитебуля F1 Only.