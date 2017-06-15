Ожье: сейчас важным является каждое очко

Пилот «М-Спорт» Себастьен Ожье отметил накал в чемпионате WRC после Ралли Сардинии, на котором он финишировал на пятом месте, позволив конкурентам сократить отставание в личном зачёте.



«Учитывая наше положение в чемпионате, мы ожидали, что этап на Сардинии будет сложным, так оно и оказалось. Ввиду условий на трассе и того, как в целом развивался уик-энд, мы можем быть довольны количеством набранных очков. Отрывы между первыми четырьмя местами в зачёте сократились ещё немного, и титул, безусловно, будет разыгран между четырьмя из нас (сам Ожье, Тьерри Невиль, Отт Тянак и Яри Матти-Латвала. — Прим. «Чемпионата»). С такой небольшой разницей каждое очко становится важным.



Мы должны продолжать работать, потому что последние гонки напоминали американские горки. Тем не менее здорово лидировать в чемпионате в середине сезона с преимуществом в 18 очков. Мы должны защитить эту позицию любой ценой», — цитирует Ожье официальный сайт WRC.