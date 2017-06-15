В «Порше» близки к участию в Формуле-E

«Порше» и Формула-E близки к соглашению об участии команды в чемпионате электрокаров, об этом сообщает Autosport. В Монако недавно состоялась встреча представителей «Порше» и руководителей Формулы-E.

Уже с сезона 2018-2019 «Порше» может стать участником чемпионата. Представители компании также присутствовали на предыдущем этапе Формулы-E в Берлине, чтобы обговорить возможные детали соглашения о сотрудничестве.

Вместе с тем в «Порше» отмечают, что для участия в чемпионате команде будет необходимо совершенствовать технологии.