Кубица: возвращение в кокпит болида прошло так, будто не было шести лет вне Ф-1

Польский гонщик Роберт Кубица признался, что недавние тесты болида Ф-1 в Валенсии прошли даже лучше, чем он ожидал. Поляк тестировал с командой «Рено» машину «Лотус» E20 образца 2012 года.



«Одним из лучших моментов в тот день было почувствовать после первых кругов, что всё находится под контролем. Будто не было этого длительного простоя в моей карьере. Это было одним из самых больших сюрпризов. После шести лет, проведённых вне Формулы-1 и с моими ограничениями, было много вопросов.



Я являюсь человеком того типа, которому всегда нужно держать всё под контролем, и по ходу тестов я довольно быстро вышел на ощущение этого. Я чувствовал себя очень уверенно за рулём болида. Это был не тот же самый кокпит, какой я покинул в 2011 году, но многие вещи остались похожими на то, что я использовал по ходу своего последнего сезона.



Я не хочу подробно разбираться в деталях, но этот кокпит был сделан только под меня. Многие вещи остались такими, какими были в 2011 году.



Честно говоря, я много работал, чтобы быть готовым, и моя физическая форма никогда не была столь хорошей, как сейчас, даже в «золотые времена» моей карьеры. Моя тяжёлая работа очень помогла, я был готов ко всему — многие вещи оказались вне моего контроля. Но всё оказалось не так страшно, как могло показаться перед тестами. И честно говоря, я могу сказать, что болид Формулы-1 был самым комфортным для пилотирования в сравнении со всеми машинами, которые я тестировал после моей аварии. Это был приятный сюрприз», — цитирует Кубицу F1talks.