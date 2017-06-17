Ожье протестирует болид «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье протестирует болид Формулы-1. По сведениям испанского издания Marca, 33-летний француз сядет за руль машины «Ред Булл».

Ожидается, что дебют Ожье за рулём болида Формулы-1 состоится на следующей неделе на трассе «Ред Булл Ринг» в Австрии. Каким именно автомобилем будет управлять француз, ещё неизвестно. Предположительно ему предложат сесть за руль Red Bull RB9 2013 года.

Себастьен Ожье является лидером текущего чемпионата по ралли, опережая своего ближайшего преследователя Тьерри Нёвилля на 18 очков.