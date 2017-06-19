Квят: в Баку ты целуешь стены

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«Эта трасса уникальна, что делает её классной. У неё впечатляющая конфигурация: прямая невероятно длинная, а потом ты внезапно оказываешься в узком секторе, где целуешь стены. Там может проехать только одна машина за раз, что делает гонку вызовом. Там есть сектор как в Монако и сектор как в Монце, и мне это нравится.

В прошлом году мы здорово квалифицировались — я стал седьмым и имел высокий темп. Стартовал я даже шестым, и жаль, что не удалось закончить гонку. Надеюсь, в этот раз уик-энд закончится лучше.

Набрать очки на трассе, на которой мы их ещё не набирали, — обязательная цель. Всегда приятно набирать их впервые, и надеюсь, в этот раз нам удастся это сделать", — цитирует Квята пресс-служба команды.