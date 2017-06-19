Хюлькенберг: в Баку некоторые стены ждут тебя

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«Рено» прогрессирует. У нашей машины большой потенциал, который надо раскрыть. Трасса в Баку всё ещё нова для Формулы-1, и пока мы к ней привыкаем. Проезжать через старый город с узкими стенами здорово, но нужно время, чтобы выучить трассу. Обычно я быстро адаптируюсь и изучаю новые трассы и траектории. Но в Баку всё экзотично и немного по-другому. Некоторые стены здесь ждут тебя, так что надо быть смелым", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.