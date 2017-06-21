Умер отец Шарля Леклера

Умер Эрве Леклер, отец лидера чемпионата Формулы-2 Шарля Леклера. Об этом пилот сам сообщил в «Твиттере».

«Папа, я люблю тебя… Спасибо тебе за всё. Мы все будем по тебе скучать. Жюль будет рад тебя встретить», — написал Леклер.

Эрве Леклер был другом Филиппа Бьянки, отца погибшего пилота Формулы-1 Шарля Бьянки. Леклер-старший познакомил своего сына с Жюлем, когда водил его на картинг. Жюль Бьянки погиб в июле 2015 года: в 2014-м он получил травму головы, попав в аварию на Гран-при Японии, и скончался в больнице.