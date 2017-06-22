«Заубер»: уход Кальтенборн не связан с политикой владельцев в отношении пилотов

Руководство команды «Заубер» опровергло слухи о возможной причине ухода Монишы Кальтенборн с поста руководителя конюшни. Ранее в СМИ появилась информация, что Кальтенборн покинула должность, поскольку её не устроило требование владельцев предоставить Маркусу Эрикссону приоритет над Паскалем Верляйном. Якобы она не поддержала такую политику в отношении пилотов.

«Владельцы Sauber Motorsport хотят опровергнуть слухи, распространённые в СМИ, что мы по-разному относимся к нашим пилотам. Это не только не соответствует действительности, но и противоречит полной и давней приверженности команды честной конкуренции. Эти слухи, приписываемые анонимным „источникам“, пагубно влияют как на Эрикссона, так и на Верляйна, а также на всё руководство и персонал команды», — сказано в официальном заявлении «Заубера».