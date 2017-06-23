Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Монако, Сироткин – 17-й

В Монако состоялась квалификация Формулы-2, по итогам которой право стартовать с поул-позишн завоевал пилот команды «Према» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал гонщик «АРТ» Нобухару Мацусита, а замкнул первую тройку Николя Латифи из «ДАМС».
Российский гонщик Артёмс Марекелов из Russuian Time стал пятым. Другой россиянин, Сергей Сироткин, выступающий за «АРТ», показал 17-й результат.
Формула-2. Монако. 23 июня. Квалификация
1. Шарль Леклер (Prema Racing) — 1:52.129
2. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0.568
3. Николя Латифи (DAMS) +0.736
4. Ник де Врис (Rapax) +0.889
5. Артём Маркелов (RUSSIAN TIME) +1.006
6. Антонио Фуоко (Prema Racing) +1.091
7. Джонни Чекотто-младший (Rapax) +1.184
8. Серджио Канамасас (Trident) +1.225
9. Оливер Роуленд (DAMS) +1.350
10. Робер Визою (Campos Racing) +1.541
…
17. Сергей Сироткин (ART Grand Prix) +2.255.