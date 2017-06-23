Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Монако, Сироткин – 17-й

В Монако состоялась квалификация Формулы-2, по итогам которой право стартовать с поул-позишн завоевал пилот команды «Према» Шарль Леклер. Второй результат продемонстрировал гонщик «АРТ» Нобухару Мацусита, а замкнул первую тройку Николя Латифи из «ДАМС».



Российский гонщик Артёмс Марекелов из Russuian Time стал пятым. Другой россиянин, Сергей Сироткин, выступающий за «АРТ», показал 17-й результат.



Формула-2. Монако. 23 июня. Квалификация

1. Шарль Леклер (Prema Racing) — 1:52.129

2. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +0.568

3. Николя Латифи (DAMS) +0.736

4. Ник де Врис (Rapax) +0.889

5. Артём Маркелов (RUSSIAN TIME) +1.006

6. Антонио Фуоко (Prema Racing) +1.091

7. Джонни Чекотто-младший (Rapax) +1.184

8. Серджио Канамасас (Trident) +1.225

9. Оливер Роуленд (DAMS) +1.350

10. Робер Визою (Campos Racing) +1.541

…

17. Сергей Сироткин (ART Grand Prix) +2.255.