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Риккардо рассказал, что «Ред Булл» получил небольшое обновление от «Рено»

23 июня 2017, пятница. 17:52. Авто

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, что мотористы из «Рено» всё же подготовили определённое обновление двигателя в преддверии Гран-при Азербайджана. Ранее в «Ред Булл» надеялись, что «Рено» серьёзно обновит мотор, однако глава французской команды Ф-1 Сириль Абитебуль отметил, что никаких глобальных обновлений ждать не стоит. В то же время «Рено» понемногу улучшает работу двигателя с каждой гонкой.

«Это не то обновление, о котором говорилось, но оно должно нам помочь. Мы возьмём любое. Мотор не так плох, как может показаться при взгляде со стороны. Конечно, нам хотелось бы большого обновления — было бы фантастикой отыграть секунду на круге. Но ясно, что такое вряд ли случится. Но до последней гонки в Абу-Даби мы будем получать различные обновления», — приводит слова Риккардо Nextgen-Auto.

Источник: Nextgen-Auto Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Даниэль Риккардо
Новости. Авто
23 июня 2017, пятница
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