Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену

Гонщик Russian Time Лука Гьотто прокомментировал свою аварию в квалификации этапа Формулы-2 в Баку, после которой итальянец начнёт гонку 20-м и последним.



«На тренировке всё было хорошо, я стал третьим. Было похоже, что мы достаточно быстры, чтобы стать лучшими — учитывая, что мы использовали настройки для гонки. Затем в квалификации я сильно атаковал, заблокировал колёса в 15-м повороте, из-за чего вышел из него чуть шире. В итоге я задел стену. Так что у меня не было шанса проехать ни одного быстрого круга. Хорошо, что на этой трассе есть возможность атаковать — это должно помочь в гонке, но посмотрим», — заявил Гьотто в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Стрельниковой.

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