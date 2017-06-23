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Квят: не смог проехать столько кругов, сколько мне хотелось бы

23 июня 2017, пятница. 19:10. Авто

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал тренировочные заезды на Гран-при Азербайджана, по итогам которых россиянину удалось показать 10-е и восьмое время.

«Сегодня программа получилась немного сжатой, но, невзирая на это, нам удалось сделать почти всё, что мы планировали, хотя я и не смог проехать столько кругов, сколько бы мне хотелось.

Несмотря на то что погодные условия были сложными, то, что мы успели сегодня сделать, получилось неплохо. Также сегодня очень легко допустить ошибку. Завтра мы попробуем собрать всё воедино и понять, где мы находимся. Не думаю, что мы в плохом положении, но нам необходимо двигаться вперёд. Завтра нас ждёт новый день", — приводит слова Квята официальный сайт «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
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