Хэмилтон: шины в Баку — просто кошмар

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пожаловался на работу шин на трассе в Баку, подробно рассказав о главной проблеме в их работе.

«Сцепление очень плохое. Я думаю, оно плохое для всех. Возможно, пилотам „Феррари“ и „Ред Булл“ немного легче, но в целом, от этого страдают все. Эти шины очень жёсткие. Здесь стало пилотировать сложнее, чем в прошлом году, потому что шины стали больше, тяжелее и жёстче.



Мы на треке, который прогрелся до 50 градусов, и здесь не работает ни «софт» ни «суперсофт». Такое ощущение, что у нас «хард» и «экстра-хард». Здесь очень сложно вернуть шины в рабочее температурное окно. Это просто кошмар", — приводит слова британца Autosport.