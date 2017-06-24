Хэмилтон: когда сравнялся с Сенной по поулам, голод до побед стал ещё больше

Завоевав поул на Гран-при Азербайджана, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превзошёл по количеству побед в квалификациях Айртона Сенну, теперь на счету британца 66 поулов. Комментируя это событие, британец заявил, что его стремление к победам после этого стало ещё больше.

«Когда я сравнялся с Сенной по количеству побед в квалификациях, это уже было удивительно. Сумасшествие в том, что после я стал ещё более голодным до побед. Я думал, что, когда превзойду его достижение, моё стремление к победам станет меньше, но всё наоборот, и это хорошо. Я благодарен за это, это ведёт меня по жизни. Надеюсь, я буду продолжать расти и становиться лучше и как пилот, и как человек», — приводит слова британца Foxsports.

Отметим, что Хэмилтон занимает второе место по количеству завоёванных поулов. Первую строчку по этому показателю удерживает Михаэль Шумахер (68 побед), а тройку лидеров замыкает Айртон Сенна (65).