Хасегава: с новым двигателем на трассе в Баку «Макларен» прибавил на 0,3 секунды

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что новый двигатель команды, установленный в пятницу на болиде Фернандо Алонсо, помог «Макларену» прибавить на 0,3 секунды на круге.

«При работе над обновлением двигателя мы делали акцент на мощности. Обычно мы не раскрываем того, насколько мы прибавили в этом компоненте, но на трассе в Баку с новой силовой установкой мы прибавили около 0,3 секунды.

С точки зрения надёжности проблем не было, так что теперь мы можем сосредоточить усилия на скорости и мощности. Хотя обновления сработали, этого всё ещё не хватает для того, чтобы бросить вызов другим. Нам нужно ускорить работу над следующим пакетом обновлений», — приводит слова Хасегавы Autosport.